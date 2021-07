Uomo accoltellato al petto salvato con un pacchetto di patatine | l' incredibile intervento di un poliziotto

(Di martedì 20 luglio 2021) Le situazioni di emergenza, in quanto tali, non possono esser totalmente previste. Gestirle, dunque, richiede una grande flessibilità mentale, perché la persona chiamata a risolverle dovrà essere in ...

La bendatura di fortuna ha fermato il flusso di sangue, permettendo all'di esser trasportato in ospedale. I fatti risalgono allo scorso 7 luglio e la vittima dell'accoltellamento, benché ancora ...Undi 53 anni è morto, dopo essere statodurante una lite furiosa, forse per motivi passionali. E' successo la scorsa notte a Belmonte Piceno (Fermo). Fermato un altro, un ...Le situazioni di emergenza, in quanto tali, non possono esser totalmente previste. Gestirle, dunque, richiede una grande flessibilità mentale, ...Un uomo di 53 anni è morto, dopo essere stato accoltellato durante una lite furiosa, forse per motivi passionali. È successo la scorsa notte a Belmonte Piceno (FM). Fermato un altro uomo, un conoscent ...