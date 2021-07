Trionfo per Macoritto nel Mondiale Enduro in Estonia (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il successo iridato in Portogallo, ancora una vittoria nella classifica assoluta Junior per il sandanielese, convocato in nazionale per la Sei Giorni. Un altro successo nel Mondiale Enduro Gp 2021 per Lorenzo Macoritto, nella gara di domenica 18 luglio a Saaremaa, isola dell’Estonia che si affaccia sul Mar Baltico. Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del Team Boano, con una straordinaria prova di forza ha messo tutti dietro nella classifica assoluta Junior, vincendo la gara con un vantaggio di 17’ sul diretto inseguitore e suo compagno di squadra Matteo ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il successo iridato in Portogallo, ancora una vittoria nella classifica assoluta Junior per il sandanielese, convocato in nazionale per la Sei Giorni. Un altro successo nelGp 2021 per Lorenzo, nella gara di domenica 18 luglio a Saaremaa, isola dell’che si affaccia sul Mar Baltico. Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del Team Boano, con una straordinaria prova di forza ha messo tutti dietro nella classifica assoluta Junior, vincendo la gara con un vantaggio di 17’ sul diretto inseguitore e suo compagno di squadra Matteo ...

