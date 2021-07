Salvini: “Nomina Fornero? La Lega non ci sta” (Di martedì 20 luglio 2021) “La Fornero scelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani??? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha già fatto troppi danni”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, criticando la Nomina dell’ex ministro del Lavoro nel team di consulenti economici del governo. Oggi intanto, in due interviste, Elsa Fornero – esperta di previdenza e già ministro del Lavoro tra il 2011 e il 2013 – commenta l’incarico ricevuto da Palazzo Chigi per il Consiglio di indirizzo nell’ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Al ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Lascelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani??? No grazie, lanon ci sta, la signora ha già fatto troppi danni”. Lo scrive su Twitter il leader della, Matteo, criticando ladell’ex ministro del Lavoro nel team di consulenti economici del governo. Oggi intanto, in due interviste, Elsa– esperta di previdenza e già ministro del Lavoro tra il 2011 e il 2013 – commenta l’incarico ricevuto da Palazzo Chigi per il Consiglio di indirizzo nell’ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Al ...

