Rimborsi Asl per prestazioni mai fatte: nei guai coop di Taranto (Di martedì 20 luglio 2021) Taranto - I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Taranto hanno eseguito una misura cautelare interdittiva, per la durata di 12 mesi, nei confronti del legale rappresentante della cooperativa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021)- I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni dihanno eseguito una misura cautelare interdittiva, per la durata di 12 mesi, nei confronti del legale rappresentante dellaerativa ...

Secondo l'accusa, l'Asl sarebbe stata indotta con 'artifici e raggiri' a erogare circa 240mila euro in pagamento di prestazioni di assistenza mai eseguite e c'è anche il tentativo di ottenere altri ...

Napoli, esami diagnostici 'fantasma': scoperta truffa all'Asl ...dall'esercizio dell'attività per un anno nei confronti di due medici convenzionati con l'Asl Napoli ... falsificando le prescrizioni mediche di esami diagnostici, otteneva indebiti rimborsi da parte del ...

Truffa ai danni dell'Asl Na 1 Centro: raffica di misure cautelari Il meccanismo architettato consisteva nella prescrizione di costosi esami diagnostici di laboratorio, in codice di esenzione, nei confronti di soggetti che di fatto erano totalmente ignari delle presc ...

