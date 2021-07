Quelle app piene di video che mettono in crisi la Tv (Di martedì 20 luglio 2021) Le app insidiano la televisione ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Oltre 218 miliardi di applicazioni scaricate (+7%), 143 miliardi di dollari di spesa negli app store (121 mld di euro, +20%), 4,2 ore di tempo speso per utente ogni giorno sulle app (+20%), in molti Paesi più che davanti alla tv. I numeri rilasciati da App Annie nel rapporto State of mobile 2021, mostrano come quello precedente sia stato un anno straordinario (in tutti i sensi) per il mondo delle applicazioni mobile, con più download di sempre, un salto di 2/3 anni in 12 mesi. La app mania nell’anno dei lockdown ha riguardato tutti i settori top: i giochi sono cresciuti del 20% sulla spesa totale dei consumatori e ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 luglio 2021) Le app insidiano la televisione ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Oltre 218 miliardi di applicazioni scaricate (+7%), 143 miliardi di dollari di spesa negli app store (121 mld di euro, +20%), 4,2 ore di tempo speso per utente ogni giorno sulle app (+20%), in molti Paesi più che davanti alla tv. I numeri rilasciati da App Annie nel rapporto State of mobile 2021, mostrano come quello precedente sia stato un anno straordinario (in tutti i sensi) per il mondo delle applicazioni mobile, con più download di sempre, un salto di 2/3 anni in 12 mesi. La app mania nell’anno dei lockdown ha riguardato tutti i settori top: i giochi sono cresciuti del 20% sulla spesa totale dei consumatori e ...

