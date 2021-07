Primo via libera alla riforma dell’istruzione tecnica superiore (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato con 409 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti il testo unificato delle proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, che ora passa al Senato.“Il voto di oggi è un Primo importante passo”, sottolinea in una nota. “L’approvazione, avvenuta all’unanimità, è la riprova dell’interesse del Parlamento, che ringrazio, per una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato con 409 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti il testo unificato delle proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazionein attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.Il ministro, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, che ora passa al Senato.“Il voto di oggi è unimportante passo”, sottolinea in una nota. “L’approvazione, avvenuta all’unanimità, è la riprova dell’interesse del Parlamento, che ringrazio, per una ...

Advertising

alexbarbera : Letture istruttive per quelli che “eh ma a Cuba il comunismo ha fatto anche cose buone” - emenietti : Jeff Bezos ha raggiunto lo Spazio - valigiablu : G8 / Genova: il primo movimento di massa della storia che non chiedeva niente per sé, voleva solo giustizia per il… - blogsicilia : #notizie #sicilia Primo via libera alla riforma dell’istruzione tecnica superiore - - DirettaSicilia : Primo via libera alla riforma dell’istruzione tecnica superiore, -

Ultime Notizie dalla rete : Primo via Dragon Quest XII: The Flames of Fate potrebbe definire i prossimi 10 - 20 anni del franchise Nato nel 1985 dalle sapienti mani di Yuji Horii e del suo studio Armor Project , il primo capitolo ha dato il via a un genere videoludico apprezzato ancora al giorno d'oggi. La potenza dell'opera ...

Perché il viaggio di Bezos nello spazio lancia un messaggio devastante nella lotta per il clima Leggi Anche Jeff Bezos nello spazio: il fondatore di Amazon primo a superare il confine tra Terra e ... ma capire prima ancora che non è da quei consumi, dal continuo via vai di pacchi che sembrano ...

Roche, il primo via libera al farmaco contro il Covid-19 arriva dal Giappone Milano Finanza Alla pieve di San Vitale divagazioni di una BatteriologicaMente Metti un giovedì di fine luglio, precisamente il 22, alle nove di sera, un luogo suggestivo come il sito della pieve di San Vitale, perla del crinale carpinetano. Metti che un musicista, dalle molte p ...

Il progetto Pegasus incastra Orbán La richiesta formale di consultazioni è il primo passo della procedure di risoluzione delle ... dalla Romania e dalla Spagna. Via libera al piano di Recovery della Repubblica ceca - La Commissione ...

Nato nel 1985 dalle sapienti mani di Yuji Horii e del suo studio Armor Project , ilcapitolo ha dato ila un genere videoludico apprezzato ancora al giorno d'oggi. La potenza dell'opera ...Leggi Anche Jeff Bezos nello spazio: il fondatore di Amazona superare il confine tra Terra e ... ma capire prima ancora che non è da quei consumi, dal continuovai di pacchi che sembrano ...Metti un giovedì di fine luglio, precisamente il 22, alle nove di sera, un luogo suggestivo come il sito della pieve di San Vitale, perla del crinale carpinetano. Metti che un musicista, dalle molte p ...La richiesta formale di consultazioni è il primo passo della procedure di risoluzione delle ... dalla Romania e dalla Spagna. Via libera al piano di Recovery della Repubblica ceca - La Commissione ...