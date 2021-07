Perché Desigual vuole diventare un acceleratore per startup (Di martedì 20 luglio 2021) Dalle crisi si generano nuove idee, si dice. Ma per chi queste idee ha iniziato a svilupparle prima della pandemia, le piccole e grandi rivoluzioni tecnologiche imposte da questi ultimi anni sono solo una conferma. È il caso del brand di moda spagnolo Desigual, che ha appena annunciato il lancio di Awesome Lab, programma di accelerazione di startup di portata internazionale in collaborazione con la piattaforma di open innovation Plug and Play. L’obiettivo è duplice, spiega Javier Fernández, responsabile dell’area Innovazione tecnologica della firma di moda. Da un lato promuovere soluzioni tecnologiche che rispondano alle sfide dell’industria della moda. ... Leggi su wired (Di martedì 20 luglio 2021) Dalle crisi si generano nuove idee, si dice. Ma per chi queste idee ha iniziato a svilupparle prima della pandemia, le piccole e grandi rivoluzioni tecnologiche imposte da questi ultimi anni sono solo una conferma. È il caso del brand di moda spagnolo, che ha appena annunciato il lancio di Awesome Lab, programma di accelerazione didi portata internazionale in collaborazione con la piattaforma di open innovation Plug and Play. L’obiettivo è duplice, spiega Javier Fernández, responsabile dell’area Innovazione tecnologica della firma di moda. Da un lato promuovere soluzioni tecnologiche che rispondano alle sfide dell’industria della moda. ...

