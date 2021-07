Ora è ufficiale: Goretti nuovo ds del Cosenza (Di martedì 20 luglio 2021) Come anticipato in mattinata, il Cosenza ha scelto Roberto Goretti come nuovo Direttore sportivo del club. Questa la nota della società calabrese: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Signor Roberto Goretti. Nato a Perugia il 28 maggio 1976, ex calciatore di Serie A e B, comincia la sua carriera da direttore sportivo nel novembre del 2012 con la squadra della sua città natale. Nella stagione 2013/2014 è artefice della promozione in Serie B del Perugia e, nell’anno successivo, della partecipazione ai play off per la promozione nella massima serie. Negli anni ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Come anticipato in mattinata, ilha scelto RobertocomeDirettore sportivo del club. Questa la nota della società calabrese: “La SocietàCalcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Signor Roberto. Nato a Perugia il 28 maggio 1976, ex calciatore di Serie A e B, comincia la sua carriera da direttore sportivo nel novembre del 2012 con la squadra della sua città natale. Nella stagione 2013/2014 è artefice della promozione in Serie B del Perugia e, nell’anno successivo, della partecipazione ai play off per la promozione nella massima serie. Negli anni ...

