I lupi sono tornati a ripopolare l'Italia

I lupi hanno sempre abitato la nostra Penisola. Lo spiega nel suo nuovo libro il guardaparco Luca Giunti. Sono stati costretti ad assentarsi per sessant'anni, un periodo breve nelle dinamiche naturali. «La vita non ama i vuoti, li riempie. Lasciato libero spazio al lupo, il lupo si è allargato. E dove torna solleva sempre gli stessi problemi: provoca danni e suscita paure. I danni sono concreti e attuali, le paure molto meno. Ma le affrontiamo con pensieri medievali». Con questo passo del nuovo "Le conseguenze del ritorno" (edito da Alegre), Giunti fa il punto su un predatore che tutt'oggi costituisce una fonte di timore e attrazione al ...

I lupi sono tornati a ripopolare l'Italia

RevenantI lupi sono tornati a ripopolare l’Italia Nel suo nuovo libro il guardiaparco Luca Giunti propone le storie, le ricerche, i pericoli di un predatore che ricomincia ad abitare le nostre montagne, ed è ormai avvistato sempre più spesso anche in ...

