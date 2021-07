Green Pass, Fedriga “Sfruttarlo bene, sia opportunità apertura” (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Green Pass dobbiamo Sfruttarlo bene, al massimo, ci deve permettere di aprire ciò che altrimenti sarebbe chiuso. E’ utile anche se un territorio cambia di colore, non serve a tornare alla situazione dell’anno scorso, ma serve per dare nuove opportunità”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ospite di Tg2Post. “Le misure devono essere comprensibili e di buon senso” ha aggiunto. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ildobbiamo, al massimo, ci deve permettere di aprire ciò che altrimenti sarebbe chiuso. E’ utile anche se un territorio cambia di colore, non serve a tornare alla situazione dell’anno scorso, ma serve per dare nuove”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimilianoospite di Tg2Post. “Le misure devono essere comprensibili e di buon senso” ha aggiunto. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

