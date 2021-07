Generali, tecnologia e prevenzione alla base dei servizi di Health&Welfare (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – A margine della presentazione di questa mattina del nuovo piano di investimenti per il prossimo triennio di General, hanno parlato dell’uso della tecnologia nei nuovi servizi e delle nuove strategie di engagement dei clienti Paolo De Santis, Group Head of Health Development, e Marco Giovannini, Head of Business Development, Sales and Marketing. “Pensiamo che per portare servizi di salute e di benessere alle persone, ovviamente la tecnologia è importante come canale di accesso (piattaforma digitale, app, sito) ma anche perché su molte cose fa la differenza in termini di risultati come ha spiegato il nostro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – A margine della presentazione di questa mattina del nuovo piano di investimenti per il prossimo triennio di General, hanno parlato dell’uso dellanei nuovie delle nuove strategie di engagement dei clienti Paolo De Santis, Group Head of Health Development, e Marco Giovannini, Head of Business Development, Sales and Marketing. “Pensiamo che per portaredi salute e di benessere alle persone, ovviamente laè importante come canale di accesso (piattaforma digitale, app, sito) ma anche perché su molte cose fa la differenza in termini di risultati come ha spiegato il nostro ...

Advertising

danyelagaeta : RT @franzrusso: #IlNostroFuturoèNellaSalute Marco Giovannini, di Generali Welion, ci spiega come robotica e #IntelligenzaArtificiale posso… - franzrusso : RT @cristinamacca: Sapete che #robotica e #IntelligenzaArtificiale possono essere d'aiuto per prevenire i rischi? La tecnologia può essere… - SofieFatale1 : RT @cristinasimone: La tecnologia lavora sempre in combinazione con l'essere umano. L'obiettivo è di abbinare: tecnologia ? robotica ? mi… - SofieFatale1 : RT @franzrusso: #IlNostroFuturoèNellaSalute Marco Giovannini, di Generali Welion, ci spiega come robotica e #IntelligenzaArtificiale posso… - SofieFatale1 : RT @cristinamacca: Sapete che #robotica e #IntelligenzaArtificiale possono essere d'aiuto per prevenire i rischi? La tecnologia può essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali tecnologia Generali investe 500 milioni nel welfare del futuro ... grazie alla tecnologia del sistema Hunova : la combinazione tra professionalità umana e ... Chief Health&Welfare Officer; Arianna Nardi, head of maketing Generali Italia; Marco Giovanni, Head of ...

Generali, tecnologia e prevenzione alla base dei servizi di Health&Welfare Quanto all'uso della tecnologia in epoca Covid da parte di Generali, il dirigente ha citato l'esempio del teleconsulto: "L'Italia è entrata nel primo lockdown nei primi giorni di marzo del 2020. Noi ...

Generali, tecnologia e prevenzione alla base dei servizi di Health&Welfare Teleborsa Generali, tecnologia e prevenzione alla base dei servizi di Health&Welfare (Teleborsa) - A margine della presentazione di questa mattina del nuovo piano di investimenti per il prossimo triennio di General, hanno parlato dell'uso della tecnologia nei nuovi servizi e ...

Generali investe 500 milioni nel welfare del futuro Digitale e innovazione al centro delle soluzioni pensate per il welfare delle persone più anziane e nel contesto della silver economy ...

... grazie alladel sistema Hunova : la combinazione tra professionalità umana e ... Chief Health&Welfare Officer; Arianna Nardi, head of maketingItalia; Marco Giovanni, Head of ...Quanto all'uso dellain epoca Covid da parte di, il dirigente ha citato l'esempio del teleconsulto: "L'Italia è entrata nel primo lockdown nei primi giorni di marzo del 2020. Noi ...(Teleborsa) - A margine della presentazione di questa mattina del nuovo piano di investimenti per il prossimo triennio di General, hanno parlato dell'uso della tecnologia nei nuovi servizi e ...Digitale e innovazione al centro delle soluzioni pensate per il welfare delle persone più anziane e nel contesto della silver economy ...