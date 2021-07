Fabrizio De André e PFM stasera su Rai3 con Il Concerto Ritrovato

(Di martedì 20 luglio 2021) : oggi, martedì 20 luglio, la prima serata Rai è all’insegna della musica. Il terzo canale della TV di Stato la celebra rispolverando undatato 1979 edi recente.Dee PFMsucon il docu-film che ripercorre l’evento che si è tenuto il 3 gennaio 1979. La location scelta era il padiglione C della Fiera di Genova per quella serata unica che unì la musica e il talento diDecon quella della PFM. Una serata magica cheripropone oggi agli appassionati della musica mostrana, ...

Advertising

RaiTre : Di quello storico concerto a Genova nel 1979 si erano perse le registrazioni, ritrovate dopo 40 anni. Walter Veltro… - MarianoGallarat : 'Fabrizio De André & PFM. Il concerto ritrovato su Rai 3 - TvBlog' - monicaadamo26 : RT @RaiTre: Di quello storico concerto a Genova nel 1979 si erano perse le registrazioni, ritrovate dopo 40 anni. Walter Veltroni ricostrui… - SkyTG24 : Fabrizio De André tra il Concerto Ritrovato e i 40 anni de 'L'Indiano' - Vale22046 : RT @noncapisco_nico: Essere se stessi è una virtù esclusiva dei bambini, dei matti e dei solitari. (Fabrizio De André) -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio André

Il 21 luglio 1981 usciva uno degli album più intimisti del cantautore genovese, profondamente segnato dall'esperienza del rapimento in Sardegna negli ultimi mesi del 1979: contiene alcuni dei grandi ...Dee la PFM, arriva in tv il concerto ritrovato: dove vederlo e quando. La musica in tv è una delle certezze di ogni estate. Ma non c'è solo Battiti Live per potersi emozionare. Di ...