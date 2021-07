Email e chat saranno controllate nell'Unione Europea. Cosa cambia ora? (Di martedì 20 luglio 2021) Per contrastare la distribuzione di materiale pedopornografico, il Parlamento Europeo ha approvato una specifica deroga per i fornitori di servizi di comunicazione, fra cui piattaforme social e servizi Email: potranno scansionare foto e video di tutti gli utenti. ... Leggi su dday (Di martedì 20 luglio 2021) Per contrastare la distribuzione di materiale pedopornografico, il Parlamento Europeo ha approvato una specifica deroga per i fornitori di servizi di comunicazione, fra cui piattaforme social e servizi: potranno scansionare foto e video di tutti gli utenti. ...

I magistrati infuriati tra email e chat: “È incostituzionale” Il Fatto Quotidiano Non c'è diffamazione nelle confidenze in chat della ex Non integra il reato di diffamazione lo sfogo di una donna, delusa dal comportamento infantile dell'ex in una chat privata con una persona ...

I magistrati infuriati tra email e chat: “È incostituzionale” Nelle chat e nelle mailing list, i magistrati di tutta Italia da giorni si scambiano pareri sul testo approvato in Consiglio dei ministri, sottolineando parecchi punti controversi. E se ne discute ...

