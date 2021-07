Delitti in Paradiso ha trovato il suo protagonista a lungo termine: Ralf Little non intende lasciare la serie (Di martedì 20 luglio 2021) Al quarto tentativo Delitti in Paradiso sembra aver trovato il suo protagonista a tempo indeterminato: l’attore Ralf Little, entrato nel cast della serie anglo-francese di BBC One nella nona stagione, sembra voler restare a lungo. A differenza dei suoi predecessori in Delitti in Paradiso, Little non ha piani a breve termine: l’interprete del detective Neville Parker, a differenza del suo riottoso personaggio, si è ambientato benissimo sul set del poliziesco girato a Guadalupa, una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Al quarto tentativoinsembra averil suoa tempo indeterminato: l’attore, entrato nel cast dellaanglo-francese di BBC One nella nona stagione, sembra voler restare a. A differenza dei suoi predecessori ininnon ha piani a breve: l’interprete del detective Neville Parker, a differenza del suo riottoso personaggio, si è ambientato benissimo sul set del poliziesco girato a Guadalupa, una ...

