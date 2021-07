Da Napoli a Palermo | i Comuni del Sud sono al collasso E resteranno fuori dal Piano di ripresa

Leggi su espresso.repubblica

(Di martedì 20 luglio 2021) Niente soldi per scuole e strade. Personale ridotto al lumicino. E un terzo degli enti che non riesce a chiudere i bilanci. Così 14 milioni di persone vivono senza i servizi pubblici minimi garantiti nel resto del Paese. L’allarme dei sindaci: “Senza aiuti non potremo partecipare ai bandi con i fondi Ue in arrivo”