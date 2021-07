Curado - Perugia | subito feeling | ' C' è grande entusiasmo | voglio dare una mano Alvini? È ok'

Advertising

keelian_florido : · Genoa: - F: Paleari (Cittadella), Andrenacci (Brescia), Buksa (Wisla Cracovia), Kallon (Filial) y Serpe (Filial).… -

Ultime Notizie dalla rete : Curado Perugia

PerugiaToday

Un nuovo 'jolly' per il. Questi almeno i panni vestiti dal difensore Marcosnelle prime due uscite stagionali, che ha visto l'argentino arrivato dal Genoa muoversi prima a sinistra e poi a destra nella difesa ...... ilprende Cristian Dell'Orco Promossi anche Manneh e Dell'Orco, due dei nuovi arrivati che hanno 'debuttato' in biancorosso come avevano fatto sabato scorso Chichizola,, Lisi e ...Otto reti da parte del Perugia nel primo test precampionato. Alvini ha schierato dall'inizio i nuovi Chichizola, Curado, Lisi e Carretta. Nel secondo tempo doppietta per Bianchimano. Ecco ...Otto reti, la prima firma è di Burrai. Bene Chichizola, ok Lisi, Curado e Carretta. Summit nel finale con Santopadre e Giannitti ...