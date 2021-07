Coronavirus | la Francia “è entrata nella quarta ondata” Pass obbligatorio per raduni oltre 50 persone

(Di martedì 20 luglio 2021) La"èin una" di Covid-19 ed è un'"più veloce e con una curva più ripida di tutte le precedenti": così il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha ufficializzato ieri sera la nuova emergenza, prospettata in realtà da qualche tempo. In una settimana, ha detto il portavoce, il tasso di incidenza è aumentato "di quasi il 125%", con la variante Delta responsabile dell'80% dei nuovi contagi. Il Consiglio di Stato francese ha varato ieri sera il disegno di legge governativo per la proroga delsanitarioda domani in ...

Advertising

fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: #Coronavirus, la #Francia entra ufficialmente nella #quartaondata. La #VarianteDelta responsabile dell'80% dei contagi… - anne793055412 : RT @Libero_official: #Coronavirus, la #Francia entra ufficialmente nella #quartaondata. La #VarianteDelta responsabile dell'80% dei contagi… - Siciliano741 : RT @Libero_official: #Coronavirus, la #Francia entra ufficialmente nella #quartaondata. La #VarianteDelta responsabile dell'80% dei contagi… - ErmannoKilgore : RT @Libero_official: #Coronavirus, la #Francia entra ufficialmente nella #quartaondata. La #VarianteDelta responsabile dell'80% dei contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia

TGCOM

Le Olimpiadi in Giappone fanno i conti soprattutto con l'emergenza. Il governo ha ...Liberia Romania Lussemburgo Rwanda Lesotho Libano ROC (Comitato Olimpico Russo) USAGiapponeLaè entrata 'in una quarta ondata' di infezioni da, che questa volta è 'più veloce e con una curva più ripida di tutte le precedenti'. L'allarme arriva dal portavoce del governo di ...Dal Green Pass al Plf: tutti i documenti necessari per i viaggi all'estero con finalità turistiche dall'Italia, paese per paese.La variante Covid B.1.427/B.1.429, denominata Epsilon, è stata identificata per la prima volta in California, negli Stati Uniti, all'inizio del 2021 e “battezzata” a marzo ...