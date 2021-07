Cinema: al via Giffoni50plus, domani l'inaugurazione con il presidente De Luca (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Un grido di felicità, quello dei tremila giurati che da domani, 21 luglio, e fino al prossimo 31 luglio saranno il cuore e l'anima di Giffoni50plus, l'edizione della ripartenza, quella che più di tutte vuole coniugare leggerezza e riflessione, la normalità del ritrovarsi insieme e la straordinarietà di farlo proprio oggi in presenza e con la voglia di confrontarsi, di scambiarsi idee, di condividere. Al via, perciò, il progetto più ambizioso dalla nascita di Giffoni, che vuole essere un omaggio ai cinquant'anni di storia di un'idea che ha saputo conquistare il mondo. “Il viaggio - commenta il fondatore e direttore Claudio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Un grido di felicità, quello dei tremila giurati che da, 21 luglio, e fino al prossimo 31 luglio saranno il cuore e l'anima di, l'edizione della ripartenza, quella che più di tutte vuole coniugare leggerezza e riflessione, la normalità del ritrovarsi insieme e la straordinarietà di farlo proprio oggi in presenza e con la voglia di confrontarsi, di scambiarsi idee, di condividere. Al via, perciò, il progetto più ambizioso dalla nascita di Giffoni, che vuole essere un omaggio ai cinquant'anni di storia di un'idea che ha saputo conquistare il mondo. “Il viaggio - commenta il fondatore e direttore Claudio ...

