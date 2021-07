Calcio: in mostra a Fusignano il 'sogno' di Arrigo Sacchi (Di martedì 20 luglio 2021) Una mostra dedicata ad Arrigo Sacchi e al suo Calcio 'visionario' che ha spinto le penne di 'France Football' a incoronarlo come uno dei tre allenatori più importanti della storia del pallone mondiale. Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Unadedicata ade al suo'visionario' che ha spinto le penne di 'France Football' a incoronarlo come uno dei tre allenatori più importanti della storia del pallone mondiale.

Advertising

CorriereRomagna : Fusignano, una mostra dedicata al calcio visionario di Arrigo Sacchi - - ImpieriFilippo : RT @Gianlui78807380: @NicolaRaiano Sky è una garanzia assoluta e non solo per il calcio. Continuare a ironizzare sul pacchetto calcio quand… - Gianlui78807380 : @NicolaRaiano Sky è una garanzia assoluta e non solo per il calcio. Continuare a ironizzare sul pacchetto calcio qu… - sportli26181512 : Politano protagonista nel Napoli di Spalletti: così vuole riprendersi la Nazionale: Nella prima amichevole stagiona… - Gelsomi62737856 : RT @Wonderchicca1: Italia, non risplendere in Europa solo nel calcio! mostra che sei anche capace di giustizia e di custodire la dignità de… -