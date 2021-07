Calcio: 11 gol in amichevole per la Lazio, a segno anche Hysaj (Di martedì 20 luglio 2021) Auronzo, 20 lug. - (Adnkronos) - Seconda amichevole stagionale per la Lazio che travolge 11-0 il Fiori Barp Mass. A segno, dopo le polemiche dei giorni scorsi, anche Elseid Hysaj, autore del quarto gol. Dopo la sua rete, l'abbraccio caloroso dei compagni e l'applauso convinto del pubblico presente ad Auronzo. Grande protagonista Luis Alberto, autore di una tripletta. Di Felipe Anderson, Caicedo (doppietta, con un rigore sbagliato), Marusic, Akpa Akpro e Muriqi (doppietta) le altre marcature. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Auronzo, 20 lug. - (Adnkronos) - Secondastagionale per lache travolge 11-0 il Fiori Barp Mass. A, dopo le polemiche dei giorni scorsi,Elseid, autore del quarto gol. Dopo la sua rete, l'abbraccio caloroso dei compagni e l'applauso convinto del pubblico presente ad Auronzo. Grande protagonista Luis Alberto, autore di una tripletta. Di Felipe Anderson, Caicedo (doppietta, con un rigore sbagliato), Marusic, Akpa Akpro e Muriqi (doppietta) le altre marcature.

