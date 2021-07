(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - "E' difficile dimenticare - racconta Murana - quando sento qualcosa della strage, come ieri per l'versario, mi viene. Quando mi arrestarono, ero sposato da poco, con un bambino piccolo, la miaè stata totalmente. Tuttora. Non mi hanno dato un lavoro, ero impiegato Amia con tantidi servizio, eppure ho perso tutto". Poi, la voce diventa flebile, e Murana inizia a raccontare "gli abusi e le torture subite ina Pianosa". "Non si possono dimenticare - dice - ho subito vessazioni di tutti i tipi. Hanno giocato con la mia dignità". E racconta ...

TV7Benevento : Borsellino: diciotto anni in carcere da innocente, 'Provo ancora tanta rabbia, la mia vita distrutta' (2)... -

Il Tempo

“E’ difficile dimenticare. Quando vedo in tv le immagini dell’anniversario della strage di via D’Amelio non faccio che pensare alla mia vita distrutta. Ancora faccio fatica a credere di avere trascors ...(Adnkronos) – “E’ difficile dimenticare – racconta Murana – quando sento qualcosa della strage, come ieri per l’anniversario, mi viene rabbia. Quando mi arrestarono, ero sposato da poco, con un bambin ...