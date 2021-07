Autostrade - Un tratto della Genova-Savona rischia di essere chiuso per tre settimane

(Di martedì 20 luglio 2021) Il nodo autostradale genovese potrebbe andare incontro a un periodo ancora più difficile di quello finora già vissuto: Aspi, che gestisce l'A7 nelSerravalle-e l'A10 tra il capoluogo ligure e, ha infatti ipotizzato, su richiesta dell'ispettore Placido Migliorino del ministero delle Infrastrutture emobilità sostenibili, la chiusura di una carreggiata dell'A10 in direzione di Ventimiglia tra il bivio con l'A7 e lo svincolo diPrà per il periodo compreso tra le 22 del 6 agosto e il 23 agosto. Il traffico verrebbe deviato sulla strada statale Aurelia. Il blocco è necessario ...

Ma, di fatto, avrà effetti spaventosi non solo sul traffico, che inevitabilmente si riverserà sull'Aurelia, ma sulla vita di tutti. A10 chiusa ad agosto. La società isola mezza Liguria. L'autostrada sarà chiusa dalle ore 22 del 6 agosto fino a tutto il 23 agosto. Il tratto autostradale sarà bloccato indistintamente sia di giorno che di notte. La chiusura di due importanti snodi logistici - la Stazione ferroviaria di Genova Marittima, a servizio del Terminals Sech e GPT (Sampierdarena) e il tratto autostradale tra Genova Ovest e Genova Prà.