Ascolti Temptation Island 2021: dati auditel del 19 luglio, ecco quanto ha totalizzato la quarta puntata (Di martedì 20 luglio 2021) Ascolti TV – Ieri sera Canale 5 ha mandato in onda la quarta puntata di Temptation Island 2021. Su Rai1, invece, l’ammiraglia ha trasmesso “La vita promessa”, ecco a seguire i dati auditel del 19 luglio. Ascolti Temptation Island 2021: quarta puntata 19 luglio Canale 5, Temptation Island: 3.354.000 spettatori (share 22,95%) Rai1, La vita promessa: 1.716.000 spettatori ... Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 luglio 2021)TV – Ieri sera Canale 5 ha mandato in onda ladi. Su Rai1, invece, l’ammiraglia ha trasmesso “La vita promessa”,a seguire idel 1919Canale 5,: 3.354.000 spettatori (share 22,95%) Rai1, La vita promessa: 1.716.000 spettatori ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Ascolti TV | Lunedì 19 #Luglio 2021. #Domina #Temptation (23%), la #Replica de La Vita #Promessa ferma al 9.2%… - occhio_notizie : Non c'è competizione per #TemptationIsland che trionfa anche questa settimana negli ascolti tv - Teleblogmag : Come ogni lunedi estivo #temptationisland conquista gli #Ascoltitv della prima serata. Iscriviti gratuitamente al… - blogtivvu : Ascolti Temptation Island 2021: dati auditel del 19 luglio, ecco quanto ha totalizzato la quarta puntata… - VelvetMagIta : #AscoltiTv: #TemptationIsland domina e vince la serata televisiva del 19 luglio registrando il 23% di share… -