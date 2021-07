Anticipazioni Temptation Island | scatta il bacio tra Luciano e Manuela

(Di martedì 20 luglio 2021) Era appena terminata la quarta puntata di2021, che già leriguardanti la quinta puntata hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta. Sì, perché a quanto pare il tentatorePunzo, ex Mister Italia, si avvicinerà ancora di più aCarriero, la fidanzata di Stefano Sirena. Addirittura, tra i due ci sarà unche – sempre stando a quanto si vede nel promo della nuova puntata di2021 in onda su Canale 5 – provocherà la reazione furibonda di Stefano....

... tra i tanti tweet arrivati mentre 'Island' andava in onda. La fidanzata è apparsa ... Stando alle, però, pare che il ragazzo non si sia arreso di fronte alla scelta della ...L'intesa nata aIsland tra Stefano e la single Federica sembra andare oltre l'approccio ... Leggi anche Manuela bacia il single Luciano, ledella quinta puntata Parole che hanno ...Una puntata infuocata quella di 'Temptation Island' andata in onda ieri. Floriana Angelica e Federico Rasa si sono visti al falò di confronto.Le anticipazioni di Temptation Island annunciano novità inaspettata: secondo alcuni rumors Manuela è sempre più vicina a Luciano ...