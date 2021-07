Amici dopo l’addio al programma di Luca Zanforlin racconta tutta la verità (Di martedì 20 luglio 2021) Luca Zanforlin è stato un apprezzato protagonista di “Amici”. L’autore tv, dopo una lunga permanenza, è scomparso dal talent e per molti, dati anche i numerosi gossip a riguardo, la causa del suo addio era stata un brusco litigio con la conduttrice Maria De Filippi dietro le quinte del programma. La scomparsa di Luca Zanforlin Leggi su people24.myblog (Di martedì 20 luglio 2021)è stato un apprezzato protagonista di “”. L’autore tv,una lunga permanenza, è scomparso dal talent e per molti, dati anche i numerosi gossip a riguardo, la causa del suo addio era stata un brusco litigio con la conduttrice Maria De Filippi dietro le quinte del. La scomparsa di

Advertising

sabato_ivana : RT @plums_the: @borghi_claudio @elio_vito Onorevole ma se questi sono gli alleati del centro destra ... Tutta la sinistra arcobaleno era n… - asterignis : @sataniized moonlit tranquillo, mi sento sempre così anch’io quindi se non riesci a vedere gli altri come amici o p… - shawnvtom : la mia migliore amica mi continua a dare buca da giorni perché “sta fiacca dopo il vaccino” ma oggi è uscita cin de… - Maurizio62 : RT @ldibartolomei: Il contact center di @repubblica non risponde. Dopo 30 minuti: '...guardi deve mandare un fax...' Fatelo su questo un pe… - thatsnomoonn : - poi dopo pochi giorni mi ha chiesto se volevo uscire con lui, io ovviamente ho detto subito di sì. Alla sera mi s… -