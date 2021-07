Vangelo di lunedì 19 luglio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dio ci dà un’identità nuova dove chi ci vede, vede lui; chi ci sente, ascolta lui; chi ci vuol male verrà perdonato come lui ha perdonato noi Riflessioni dide LadiA chi gli chiede un segno, Gesù risponde: “Una generazione malvagia e adultera pretende un segno!”, come a dire che L'articolo proviene da Ladi

Dal secondo Matteo Mt 12,38 - 42 In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: 'Maestro, da te vogliamo vedere un segno'. Ed egli rispose loro: 'Una generazione malvagia e adultera pretende un segno!'