Tokyo 2020, tegola per Team Usa: LaVine non parte con la squadra, sospetto caso Covid (Di lunedì 19 luglio 2021) Zach LaVine non è partito con gli Stati Uniti d’America verso il Giappone, in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Il cestista statunitense, stella dei Chicago Bulls, si trova attualmente in quarantena per una presunta positività al Coronavirus, sebbene essa non sia certa. Team Usa è partito per la volta del territorio nipponico ed esordirà con la Francia per l’inizio dei Giochi, con LaVine che dunque non farà parte presumibilmente della prima parte della spedizione olimpica. L’esponente della squadra americana potrebbe aggiungersi a Bradley Beal e Kevin Love tra i ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Zachnon è partito con gli Stati Uniti d’America verso il Giappone, in vista delle Olimpiadi di. Il cestista statunitense, stella dei Chicago Bulls, si trova attualmente in quarantena per una presunta positività al Coronavirus, sebbene essa non sia certa.Usa è partito per la volta del territorio nipponico ed esordirà con la Francia per l’inizio dei Giochi, conche dunque non faràpresumibilmente della primadella spedizione olimpica. L’esponente dellaamericana potrebbe aggiungersi a Bradley Beal e Kevin Love tra i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Toyota ritira video promozionali per Tokyo 2020. Teme un danno di immagine. Il presidente diserterà la cerimonia di… - RaiNews : #Tokyo2020: positivo giornalista italiano, negativo alla partenza del volo. A bordo atleti azzurri - LaStampa : Vademecum di Tokyo 2020: la cerimonia di apertura, gli orari delle gare, i canali e l’elenco degli atleti Azzurri - SportandoIT : La Nigeria ufficializza i 12 per Tokyo 2020: ben otto i giocatori NBA - pierarobasto : RT @gippu1: Tra spalti vuoti e squadre decimate, la cerimonia di Tokyo 2020 sarà tristissima: nulla in confronto a quella 1964, quando ad a… -