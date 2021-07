Spagna, Pedri nella storia: ha debuttato in tutte le categorie in meno di due anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo abbiamo potuto ammirare prima nel Barcellona e poi nella Spagna, dove ha dimostrato una classe e un’intelligenza tattica fuori dal comune, e il tutto a nemmeno 19 anni. Stiamo parlando di Pedri Gonzalez Lopez, che grazie alle sue doti ha da pochi giorni fatto segnare un nuovo record, che lo catapulta dritto nella storia del calcio spagnolo. Come sottolineato da As, in soli 628 giorni, meno di due anni, ha debuttato in tutte le categorie possibili della Roja, dall’under 17 alla selezione ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo abbiamo potuto ammirare prima nel Barcellona e poi, dove ha dimostrato una classe e un’intelligenza tattica fuori dal comune, e il tutto a nem19. Stiamo parlando diGonzalez Lopez, che grazie alle sue doti ha da pochi giorni fatto segnare un nuovo record, che lo catapulta drittodel calcio spagnolo. Come sottolineato da As, in soli 628 giorni,di due, hainlepossibili della Roja, dall’under 17 alla selezione ...

Advertising

sportface2016 : #Spagna, #Pedri nella storia: ha debuttato in tutte le categorie della Nazionale in meno di due anni - G_Codeglia : Se il buon #Pedri dovesse arrivare in fondo a #Tokyo2020, e dovesse giocare tutte e sei le partite del torneo, arri… - kcingnaR : Pedri, lo amo, ma sembra il classico giocatore da sistema nel senso che fuori il contesto Spagna e Barca potrebbe… - BigiarelliL : #RaulMoro ?? 'Il sostegno dei tifosi fa piacere, è bello vedere la gente laziale che invoca il tuo nome. Conosco ben… - DaniloServadei : Ho recuperato gli highlights di Giappone-Spagna. Cavoli, con Pedri in campo è tutt'altra musica @_alex91_ -