Petagna | “Napoli-Verona? Chiediamo scusa ai tifosi Pronti a farci perdonare”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è tornato sull'argomento riguardante la partita della scorsa stagione pareggiata contro il Verona che ha negato l'accesso in Champions League degli azzurri. Petagna, nel corso di un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, si è scusato: "Chiediamo scusa ai tifosi. Pronti a farci perdonare".

