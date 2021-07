Marsiglia | ufficiale l’arrivo di Pau Lopez dalla Roma

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il club francese, tramite un comunicato, ha annunciatodi Pauin prestito con opzione di acquisto dai giallorossi Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Pauè un nuovo giocatore del. Dopo due stagioni non particolarmente felici passate con la maglia della, l’estremo difensore spagnolo passa in prestito con opzione di acquisto al club transalpino. Qui di seguito il comunicato: «Olympiqueha raggiunto un accordo con ASper il portiere spagnolo Pau. Dopo aver superato le ...

ROMA - Ora è ufficiale, Pau Lopez passa al Marsiglia. Il club rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del portiere spagnolo. Il portiere spagnolo da oggi è un nuovo giocatore dei francesi: la cifra totale tra prestito, bonus e obbligo è di 13,2 milioni.