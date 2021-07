Mara Venier, Jerry Calà su di lei senza mezzi termini “Anche lei … “ (Di lunedì 19 luglio 2021) Jerry Calà e Mara Venier insieme all’Arena di Verona il prossimo 20 luglio. A rivelarlo è stato il celebre attore nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv nel corso della quale ha Anche parlato della sua carriera. Calà e la bellissima Mara sono convolati a nozze nel 1984 ma dopo 3 anni la loro storia è finita. Nonostante ciò i due hanno mantenuto negli anni uno splendido legame di amicizia e hanno continuato a volersi molto bene. Mara Venier e Jerry Calà insieme all’Arena ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 luglio 2021)insieme all’Arena di Verona il prossimo 20 luglio. A rivelarlo è stato il celebre attore nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv nel corso della quale haparlato della sua carriera.e la bellissimasono convolati a nozze nel 1984 ma dopo 3 anni la loro storia è finita. Nonostante ciò i due hanno mantenuto negli anni uno splendido legame di amicizia e hanno continuato a volersi molto bene.insieme all’Arena ...

