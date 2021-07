Locatelli, Cts: “Green pass nei posti chiave” (Di lunedì 19 luglio 2021) Domani il governo deciderà sull’ambito di applicazione del Green pass. Per Locatelli, coordinatore del Cts, andrebbe utilizzato anche per i ristoranti al chiuso, le piscine e le palestre Il governo e la cabina di regia, come è noto, decideranno domani sulle modalità di applicazione del Green pass, se renderlo insomma obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso, i cinema e i bar. Nel frattempo sulla questione, dalle colonne del quotidiano “La Repubblica”, è intervenuto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico: POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021) Domani il governo deciderà sull’ambito di applicazione del. Per, coordinatore del Cts, andrebbe utilizzato anche per i ristoranti al chiuso, le piscine e le palestre Il governo e la cabina di regia, come è noto, decideranno domani sulle modalità di applicazione del, se renderlo insomma obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso, i cinema e i bar. Nel frattempo sulla questione, dalle colonne del quotidiano “La Repubblica”, è intervenuto Franco, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico: POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

