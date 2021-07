L'automotive licenzia ancora. "20-30% aziende componentistica non sopravviverà" (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ultimo incontro, quindici giorni fa, era servito a fare un punto sul piano ferie e a programmare l’agenda di settembre con all’ordine del giorno il contratto aziendale e i premi di risultato. Per questo quando stamattina i cellulari dei sindacalisti della Timken di Villa Carcina, nel bresciano, hanno iniziato a squillare, nessuno si aspettava di essere convocato allo stabilimento nel giro di un paio d’ore. Tantomeno di ritrovarsi di fronte il direttore europeo della multinazionale statunitense che produce cuscinetti per il settore dell’auto. Il motivo dell’urgenza passa da una comunicazione di cinque righe che è lo stesso direttore a leggere: l’impianto è in perdita, i costi sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ultimo incontro, quindici giorni fa, era servito a fare un punto sul piano ferie e a programmare l’agenda di settembre con all’ordine del giorno il contratto aziendale e i premi di risultato. Per questo quando stamattina i cellulari dei sindacalisti della Timken di Villa Carcina, nel bresciano, hanno iniziato a squillare, nessuno si aspettava di essere convocato allo stabilimento nel giro di un paio d’ore. Tantomeno di ritrovarsi di fronte il direttore europeo della multinazionale statunitense che produce cuscinetti per il settore dell’auto. Il motivo dell’urgenza passa da una comunicazione di cinque righe che è lo stesso direttore a leggere: l’impianto è in perdita, i costi sono ...

