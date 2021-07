Il medico dello Spezia: «Focolaio colpa di due giocatori no vax» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il primo Focolaio di Coronavirus della stagione 2021/22 ha interessato lo Spezia, che al momento si ritrova con ben 11 positivi in rosa. Il professor Vincenzo Salini, medico sociale del club e membro della commissione medica FIGC, ha spiegato come potrebbe essere nato il cluster. «Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) Il primodi Coronavirus della stagione 2021/22 ha interessato lo, che al momento si ritrova con ben 11 positivi in rosa. Il professor Vincenzo Salini,sociale del club e membro della commissione medica FIGC, ha spiegato come potrebbe essere nato il cluster. «Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' - Davide_m9 : RT @CalcioFinanza: Il medico dello #Spezia: «Focolaio colpa di due giocatori no vax» - jijdiana : RT @CalcioFinanza: Il medico dello #Spezia: «Focolaio colpa di due giocatori no vax» - er_toscano : RT @CalcioFinanza: Il medico dello #Spezia: «Focolaio colpa di due giocatori no vax» - Lele070814 : RT @Gazzetta_it: #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' -