Ha vuoti di memoria, si perde e vaga per la Capitale. Turista aiutato dalla Polizia Locale (Di lunedì 19 luglio 2021) Era arrivato in Italia con la moglie dalla Francia per visitare la Capitale , l’uomo di 75 anni che, a causa di vuoti di memoria, tre giorni fa si è perso, non facendo più ritorno nell’albergo nel quale alloggiava.Nella mattinata di ieri il lieto epilogo della vicenda: il 75enne stava girovagando agitato e spaventato a piazza Venezia, quando, incontrando una pattuglia della Polizia Locale, ha trovato conforto nei due agenti appartenenti al I Gruppo Centro “ex Trevi” . Gli operanti lo hanno subito rassicurato e, dopo un lungo dialogo e una serie di verifiche, hanno ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 19 luglio 2021) Era arrivato in Italia con la moglieFrancia per visitare la, l’uomo di 75 anni che, a causa didi, tre giorni fa si è perso, non facendo più ritorno nell’albergo nel quale alloggiava.Nella mattinata di ieri il lieto epilogo della vicenda: il 75enne stava girondo agitato e spaventato a piazza Venezia, quando, incontrando una pattuglia della, ha trovato conforto nei due agenti appartenenti al I Gruppo Centro “ex Trevi” . Gli operanti lo hanno subito rassicurato e, dopo un lungo dialogo e una serie di verifiche, hanno ...

Advertising

elenaricci1491 : Paura per un turista francese - forzearmatenews : Paura per un turista francese - DiabolMark : @MaxBassanettiPC @confundustria Io conosco 2 casi. Un 70 enne che prima era assolutamente normale e che adesso ha i… - Terzobinarioit : Si perde a piazza Venezia causa vuoti di memoria: 75enne francese rintracciato da Roma Capitale… - Gennaro55591240 : @MatteoSorrenti Ricordava se fosse un carabiniere perché era in borghese. Cmq questo che prese in consegna la bors… -