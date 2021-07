G8, vent'anni dopo: su Sky TG24 il confronto tra 4 protagonisti (Di lunedì 19 luglio 2021) È andato in onda su Sky TG24 "G8 Genova venti anni dopo – Speciale Live", un approfondimento condotto da Roberto Inciocchi, con la regia di Francesco Venuto, in cui si sono confrontati alcuni dei protagonisti di quell'epoca: Vittorio Agnoletto, a quel tempo portavoce del Genoa Social Forum, il giornalista Carlo Bonini, Claudio Scajola, allora ministro dell'Interno, ed Enrico Zucca, pubblico ministero del processo della Diaz (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL G8 - IL LONGFORM - CHE FINE HANNO FATTO I protagonisti - LE INIZIATIVE PER L'anniVERSARIO). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) È andato in onda su Sky"G8 Genova– Speciale Live", un approfondimento condotto da Roberto Inciocchi, con la regia di Francesco Venuto, in cui si sono confrontati alcuni deidi quell'epoca: Vittorio Agnoletto, a quel tempo portavoce del Genoa Social Forum, il giornalista Carlo Bonini, Claudio Scajola, allora ministro dell'Interno, ed Enrico Zucca, pubblico ministero del processo della Diaz (LO SPECIALE DI SKYSUL G8 - IL LONGFORM - CHE FINE HANNO FATTO I- LE INIZIATIVE PER L'VERSARIO).

Advertising

RaiTre : NOI, CHE ABBIAMO VISTO GENOVA … Vent’anni fa, #genovaG8: il posto sbagliato nel momento sbagliato. Una specie di te… - tigella : Vent'anni fa, a Seattle prima e a Genova poi, per la prima volta i brevetti e la proprietà intellettuale, regolati… - matteosalvinimi : Lo zio di Chico, da vent’anni in una prigione americana senza un giusto processo, ringrazia i milioni di Italiani c… - marina_catucci : RT @ilmanifesto: DOMANI CON IL MANIFESTO Sedici pagine a vent'anni dal G8 di Genova, un evento politico che ha segnato diverse generazioni… - pitolovich : @_lexismart Non solo ho Amoureux solitaires fissa sul player ma nei miei pazzi vent'anni suonavo la batteria in una… -