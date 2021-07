Brembo apre il primo centro d’eccellenza nella Silicon Valley | un laboratorio sperimentale

(Di lunedì 19 luglio 2021)annuncia l’apertura del suodi eccellenza, che avrà sedein California (USA). Ilsi chiameràInspiration Lab e sarà unconcentrato principalmente nello sviluppo delle competenze dell’azienda in ambito software, data science e intelligenza artificiale. L’apertura deldi eccellenza del Gruppo rappresenta perun ulteriore passo in avanti nel percorso per diventare un autorevole Solution Provider e ...

