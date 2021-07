Bagni | “Osimhen? Dicevano che il Napoli aveva preso un altro Vargas Emerson Palmieri vicino? Magari! Su Ghoulam e Koopmeiners…”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Salvatore, operatore di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. “? Si diceva che ilun. Ora anche Spalletti si accorge di un giocatore che ha tutte le qualità per poter esplodere diventare un calciatore da Top 5 squadre in Europa. Lui ha tutte le caratteristiche possibile. Negli ultimi 2 mesi e mezzo ha fatto tutte le cose bene e si parlava di ungiocatore. Bisognava dargli tempo e ...

NAPOLI - Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli negli anni '80, è intervenuto a Radio Marte. Bagni è partito dicendo la sua opinione nei riguardi di Osimhen e di come Spalletti lo sta valorizzando già dal ritiro prima di passare a parlare degli obiettivi Koopmeiners e Palmieri.