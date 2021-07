Anche in Italia c’è il delivery super rapido e la spesa arriva a casa in 10 minuti (Di lunedì 19 luglio 2021) (Foto: Gorillas)Una manciata di minuti, giusto il tempo di fare un caffè con la moka. Sono quelli che impiegano i servizi di delivery super rapido come Gorillas o Macai per recapitare la spesa davanti alla porta di casa. Dal clic di invio dell’ordine sull’app al citofono che suona passano 10, massimo 15 minuti. È la nuova frontiera della consegna a domicilio: il quick market, con i suoi magazzini di quartiere (detti dark store) e i rider che sfrecciano su mezzi ecologici, sta sbarcando Anche in Italia, a partire da Milano. E per la fine ... Leggi su wired (Di lunedì 19 luglio 2021) (Foto: Gorillas)Una manciata di, giusto il tempo di fare un caffè con la moka. Sono quelli che impiegano i servizi dicome Gorillas o Macai per recapitare ladavanti alla porta di. Dal clic di invio dell’ordine sull’app al citofono che suona passano 10, massimo 15. È la nuova frontiera della consegna a domicilio: il quick market, con i suoi magazzini di quartiere (detti dark store) e i rider che sfrecciano su mezzi ecologici, sta sbarcandoin, a partire da Milano. E per la fine ...

