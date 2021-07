Tomori | “Giroud è una bella persona e averlo qui è fantastico”

Advertising

Gazzetta_it : Riecco Tomori: 'Sogno le notti Champions coi tifosi. E quel gol alla Juve...' - CalcioPillole : #Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Il difensore francese ha dato il benvenuto a #Giroud e parlato della… - infoitsport : Milan, Tomori è sicuro: “Conosco Giroud, farà benissimo. Sogno…” - infoitsport : Tomori: «Non vedo l’ora di giocare la Champions. Giroud farà benissimo al Milan» - infoitsport : Intervista Tomori, le sue parole sull’arrivo di Giroud -

Ultime Notizie dalla rete : Tomori Giroud

Milan News

Infinesi è soffermato su uno degli ultimi acquisti del Milan,, che il classe 1997 ha conosciuto a Londra: "Olivier è una bella persona, che aiuta e incoraggia tutti, i più giovani e ...Prima del terzino mancino e del fantasista spagnolo era toccato a Mike Maignan, Fikayo, Sandro Tonali e Olivier. Altri rinforzi L'estate chiaramente non è finita: Paolo Maldini e ...Vlašic è uno degli obiettivi principali del Milan peri ruolo di trequartista. Il calciatore vuole la Serie A. No ad un club di Premier ...PREPARAZIONE – «Negli ultimi anni sono stato spesso in prestito e spesso a inizio stagione non è stato facile. C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League e non vedo l’ora di giocare i ...