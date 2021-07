Tomori: “Champions con il Milan in un San Siro pieno: non vedo l’ora” (Di domenica 18 luglio 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha raccontato di essere emozionato all'idea di debuttare in Champions League a San Siro con i rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021) Fikayo, difensore del, ha raccontato di essere emozionato all'idea di debuttare inLeague a Sancon i rossoneri

Advertising

Gazzetta_it : Riecco Tomori: 'Sogno le notti Champions coi tifosi. E quel gol alla Juve...' - Rossonero__1899 : RT @AndreaPropato: #Tomori: “C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League e non vedo l’ora di giocare in un San Siro pieno d… - Cucciolina96251 : RT @sportmediaset: Milan, #Tomori: 'Il contratto, la Champions, i tifosi e... la Juve: il pieno di fiducia'. #SportMediaset - sportmediaset : Milan, #Tomori: 'Il contratto, la Champions, i tifosi e... la Juve: il pieno di fiducia'. #SportMediaset - zazoomblog : Milan Tomori: “Emozionante giocare in Champions. Non vedo l’ora…” - #Milan #Tomori: #“Emozionante #giocare -