Olimpiadi 2021 | il Team dei Rifugiati con Niccolò Campriani sta volando verso Tokyo

(Di domenica 18 luglio 2021) Un caso di positività, la paura che il sogno potesse svanire, ma poi la buona notizia: ildei(26 atleti), che fra i suoi allenatori annovera anche il nostro(3 medaglie d’oro e una d’argento nel tiro a segno ai Giochi olimpici) ha ottenuto l’ok per volare. “Mi sento molto emozionato. Finalmente andiamo a!”, ha dichiarato il giocatore di badminton Aram Mahmoud: “Si potrebbe pensare che sia come andare a qualsiasi torneo. Ma non è così. Nonostante la situazione, mi sento pronto mentalmente e fisicamente e voglio dare il ...

Non ce la fa Marco Berrettini . Il finalista di Wimbledon rinuncia a alledi Tokyo in partenza il 23 luglio per un problema fisico. In particolare si tratta di un risentimento muscolare che lo condanna ad almeno 15 giorni di stop . Il tennista romano si è reso ...Il tennista su Instagram: "Ieri ho fatto la risonanza e l'esito non è stato positivo. Supporterò l'Italia da lontano" Foto dall'account Instagram di Berrettini Matteo Berrettini è stato costretto a ...(LaPresse) Lungi da noi fare dietrologie o avanzare dubbi su questo o quel tennista, ma certamente non è un caso che, dei primi 50 giocatori del ranking maschile, la metà non partecipi alle Olimpiadi ...Dopo alcuni giorni di attesa e qualche apprensione, a causa di un caso di positività al Covid-19 all'interno del gruppo, la squadra olimpica dei rifugiati del Cio può finalmente lasciare Doha, in Qata ...