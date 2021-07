Napoli-Bassa Anaunia 12-0 Il primo gol è di Elmas | Osimhen ne fa quattro

(Di domenica 18 luglio 2021)12-0. È finita così la prima amichevole di stagione deldi Spalletti, che si è svolta sul campo di Dimaro.gol di. Ovviamente si è trattata di un sgambatura, nulla più. Ma è stata l’occasione per i tifosi di rivedere ilall’opera e anche per il tecnico di verificare quanto delle sedute di questi giorni è stato assimilato. Neltempo ilsi è schierato così: Contini, Malcuit, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano,, Ounas, ...

Ultime notizie calcio- Indicazioni positive per Luciano Spalletti in questa amichevole contro ilAnaunia. Gli azzurri, infatti, al minuto 79 sono avanti per 11 - 0 grazie al gol siglato appena entrato da ...Segui live sul nostro sito la diretta della gara traAnaunia.Vince e dilaga il Napoli di Luciano Spalletti nella prima amichevole stagionale disputata contro la Bassa Anaunia. Aspettando il rientro dei nazionali, ancora in vacanza dopo gli Europei e la Coppa ...E’ un Napoli straripante in amichevole. La squadra di Spalletti, nel primo test stagionale a Dimaro, batte con un netto 12-0 la Bassa Anaunia, formazione dilettantistica locale in un incontro ormai ...