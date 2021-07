"Mio marito ucciso mentre prelevava al bancomat. L'ho visto crollare davanti a me" (Di domenica 18 luglio 2021) “Ho visto Giovanni crollare a terra, sono corsa verso di lui, ho cercato di aiutarlo a rialzarsi. Ma lui era ormai morto. Non ci credevo, lì davanti a me. E non ci credo ancora adesso”. Parla così al Corriere della sera, la moglie di Giovanni Caramuscio, 69enne funzionario di banca in pensione, ucciso ieri. Ha tentato di opporsi a due rapinatori che lo hanno aggredito a tarda sera mentre stava prelevando contanti da uno sportello bancomat. Uno dei due era armato con una pistola e ha sparato colpendolo due volte al torace. E’ morto davanti agli occhi della moglie che lo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) “HoGiovannia terra, sono corsa verso di lui, ho cercato di aiutarlo a rialzarsi. Ma lui era ormai morto. Non ci credevo, lìa me. E non ci credo ancora adesso”. Parla così al Corriere della sera, la moglie di Giovanni Caramuscio, 69enne funzionario di banca in pensione,ieri. Ha tentato di opporsi a due rapinatori che lo hanno aggredito a tarda serastava prelevando contanti da uno sportello. Uno dei due era armato con una pistola e ha sparato colpendolo due volte al torace. E’ mortoagli occhi della moglie che lo ...

Advertising

yngbloood : @zaynthvinker MW IL MARITO È IL TUO MIXA IL MIO CHE ME NE FREFW A ME - BorziCarmela : @Gfvip20_ A chi lo dici. Se lo vedesse mio marito.... - RitaVetgnano : @DrDrew13596160 @PlinskyIena @repubblica Mio marito che ingenuo voleva fare acquisti vantaggiosi per la ditta x cui… - PaoIniesta23 : RT @ladeni_79: Oggi, mentre ero in fila a comprare il pane, guardavo mio marito passare con i miei figli e m’innamoravo di nuovo. - DavideFalchieri : RT @HuffPostItalia: 'Mio marito ucciso mentre prelevava al bancomat. L'ho visto crollare davanti a me' -