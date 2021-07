Green pass obbligatorio | Salvini | Sarebbe casino totale

(Di domenica 18 luglio 2021) "Bisogna fare attenzione, ma l'80% degli over 60 è vaccinato, dobbiamo rendere ora disponibile il vaccino per i 70enni e gli 80enni che rischiano la vita, ma non bisogna rovinare la vita agli altri". ...

borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - HANIA243474887 : RT @noitre32: Una CAZZATA PAZZESCA il green pass! Concordo! - ilVergaro : RT @GianandreaGaian: Neppure un tg che ridicolizzi stretta su Green Pass in arrivo con record minimo di morti (3 oggi) e calo terapie inten… -

L'accesso è consentito ai visitatori in possesso diesclusivamente al parco della struttura, dove appunto è avvenuto il delitto.L'accesso è consentito ai visitatori in possesso diesclusivamente al parco della struttura, dove appunto è avvenuto l'omicidio."Il governo - sottolinea - deve avere il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale, non può immaginare di utilizzare un deterrente quale la sospensione per 5 giorni di attività ai pubblici esercizi che ...Sarà compiuto tra domani e mercoledì il primo passo verso l’estensione dell’uso obbligatorio del green pass. La cabina di regia del Comitato tecnico ...