Gianni Morandi: "Non ho fatto la storia, non sono un grande artista. Tutto è nato da un nastro caduto a terra" (Di domenica 18 luglio 2021) "Non credo di essere un grandissimo artista, mi son trovato al posto giusto nel momento giusto. Non ho fatto la storia. Modugno e Lucio Battisti. Io no. Ero lì. sono un testimone". Gianni Morandi si definisce "un uomo molto fortunato che sa vedere l'aspetto positivo nei momenti drammatici". La sua fortuna è cominciata decenni fa, dando inizio alla sua carriera artistica. Lo racconta in un'intervista al fatto Quotidiano. "In questi decenni ho conosciuto tutti, ho incontrato tanti papi, politici come Andreotti, intellettuali del livello di Pasolini, registi ...

