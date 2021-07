Dopo la Cina, Grillo difende anche il regime di Cuba. FdI attacca: “Di Maio che ne pensa?” (Di domenica 18 luglio 2021) Non sapendo cosa dire sui temi politici italiani, diviso tra i grillini contiani e quello draghiani, Beppe Grillo decide di prendere posizione – Dopo averlo fatto in favore della Cina – anche in favore del regime castrista di Cuba, sull’orlo di un tracollo politico, economico e sociale. Beppe Grillo, garante del M5S, sul suo blog, rilancia “la lettera di Frei Betto, teologo delle liberazione, scrittore e politico brasiliano, su Cuba e gli avvenimenti di questi giorni”. Grillo, Cuba e la rivoluzione fallita da sostenere Il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 luglio 2021) Non sapendo cosa dire sui temi politici italiani, diviso tra i grillini contiani e quello draghiani, Beppedecide di prendere posizione –averlo fatto in favore dellain favore delcastrista di, sull’orlo di un tracollo politico, economico e sociale. Beppe, garante del M5S, sul suo blog, rilancia “la lettera di Frei Betto, teologo delle liberazione, scrittore e politico brasiliano, sue gli avvenimenti di questi giorni”.e la rivoluzione fallita da sostenere Il ...

