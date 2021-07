Cresce l’allarme sui Giochi: tre atleti positivi, due nel Villaggio olimpico. A Tokyo i contagi sono tornati al picco di gennaio (Di domenica 18 luglio 2021) Tre atleti sono risultati positivi al Coronavirus nelle ultime ore, due all’interno del Villaggio olimpico di Tokyo 2020 in cui alloggiano gli atleti e uno all’esterno. 24 ore prima nel Villaggio era stato rilevato il primo contagio, su cui il Cio ha mantenuto il massimo riserbo. L’unico dettaglio emerso è che non si tratterebbe di un atleta. Positivo ieri, 17 luglio, anche il primo membro del Comitato olimpico, il coreano Ryu Seung-min, capo della federazione tennistavolo della Corea del Sud. Partito da Seul vaccinato e ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Trerisultatial Coronavirus nelle ultime ore, due all’interno deldi2020 in cui alloggiano glie uno all’esterno. 24 ore prima nelera stato rilevato il primoo, su cui il Cio ha mantenuto il massimo riserbo. L’unico dettaglio emerso è che non si tratterebbe di un atleta. Positivo ieri, 17 luglio, anche il primo membro del Comitato, il coreano Ryu Seung-min, capo della federazione tennistavolo della Corea del Sud. Partito da Seul vaccinato e ...

