Advertising

sportmediaset : #Spezia, altri sette positivi al Covid: squadra in isolamento. #SportMediaset - avespartacus : RT @sportmediaset: #Spezia, altri sette positivi al Covid: squadra in isolamento. #SportMediaset - infoitinterno : Covid, sette nuovi contagi e una vittima Difficoltà nel ricostruire il tracciamento - Sebamasper : RT @BagnoliMD: @PoliticaPerJedi @favussi E poi ci sono io, che sono andato a lavorare con 37,4 di temperatura, dolori articolari diffusi, s… - schiudersi : RT @geminitaurus_: Osservate la differenza tra Andrea Bocelli che nega l'esistenza del covid e il maestro Domenico Bini che ogni giorno pub… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sette

LA SITUAZIONE Scendono di nuovo ai contagi in provincia nelle ultime 24 ore. Un dato emerso dall'analisi di oltre 300 test, tra molecolari e antigenici, che fa tornare la curva verso il basso dopo il picco di 47 casi di venerdì.Intendiamoci, non che i mille e passa nuovi casi diregistrati ieri nella capitale giapponese non spaventino: parliamo di 460 positivi in più rispetto agiorni prima e della quarta ...Sono sette i casi positivi al Covid che si registrano ad Abbadia San Salvatore. E ben 40 in isolamento fiduciario. Ai cinque sotto accertamento dall’altro ieri e già sottoposti ad isolamento fiduciari ...Quando un solo contagio fa più paura di 1410. Paradossi della Tokyo olimpica. Intendiamoci, non che i mille e passa nuovi casi di Covid registrati ieri nella capitale giapponese ...