Amici 20 | Sangiovanni presente al Collisioni Festival

(Di domenica 18 luglio 2021)è sicuramente il cantante uscito dall'ultima edizione didi Maria De Filippi che sta ottenendo il maggior successo. Il giovane artista infatti è in cima a tutte le classifiche con la sua hit estiva 'Malibù', una canzone che sta facendo conoscere il ragazzo anche al pubblico che non ha guardato il talent show di Canale 5. Il cantante sta girando per l'Italia per incontrare i suoi fan e per esibirsi in numerosi concerti organizzati dalle Radio italiane come ad esempio Battiti Live e Radio Bruno Estate.però sta anche rilasciando delle interviste molto interessanti che consentono a tutti di conoscerlo ...